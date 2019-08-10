Кокорин готов бесплатно играть за “Зенит” и Семака

Состояние форварда улучшилось и он тренируется по 1,5 часа в день.

Александр Кокорин признался, что хотел бы продолжить играть за “Зенит” и даже завершить в нем карьеру. Форвард объяснил, что клуб Санкт-Петербурга поддерживает его, а главный тренер Сергей Семак постоянно держит контакт с его семьей.

Кокорин рассказал, что его здоровье улучшилось (у футболиста начались проблемы с коленом) и сказал, что тренируется по 1,5 часа каждый день, сообщает “Спорт-Экспресс” 10 августа. Он и Павел Мамев сыграли в субботу матч с “Салютом” (команда ПФЛ) в ИК-4 Белгородской области и победили со счетом 4:2. Футболист заявил, что готов играть за «Зенит» даже бесплатно.

Семак неоднократно подчеркивал, что хотел бы видеть Кокорина в команде и надеется, что футболист обсудит с клубом возможность возвращения после освобождения. “Зенит” недавно приобрел нового форварда Малкома, но теперь клуб стоит перед проблем слишком большого числа легионеров в команде.

Сегодня “Зенит” выйдет на поле против “Динамо”, о чем GazetaSPb ранее сообщила.