В Петербурге отмечают ежегодный спортивный праздник — День физкультурника

Каждую вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. В этом году праздник исполнилось 80 лет.

Сегодня, 10 августа, петербуржцы вместе со всей страной отмечают День физкультурника, который отмечается ежегодно. По случаю юбилея праздника, по всему Петербургу проходят физкультурно-спортивные мероприятия, участие в которых может принять любой желающий, рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, в большом спортивном празднике на стадионе «Приморец» приняли участие представители профильной отрасли города. В программу вошли соревнования по футболу, баскетболу, спортивному ориентированию, гольф-фрисби и другим видам спорта.

Власти Петербурга проводят ряд мероприятий для развития спортивной инфраструктуры и обеспечения доступных и комфортных условий для занятий спортом. На данный момент в городе функционирует более 700 пришкольных стадионов, свыше 1,5 тыс спортивных площадок во дворах. До конца 2019 года планируется построить еще около 70 площадок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спорт помешает водителям Петербурга на выходных.