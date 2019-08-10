Каршеринговый автомобиль влетел в военную колонну на Петроградке

Каршеринговый автомобиль влетел в военную колонну на Петроградке
Пользователи в соцсетях отмечают, что водитель арендованного авто должен был убедиться, что колонна проехала полностью. Фото: скриншот видео

В субботу утром, 11 августа, в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием колонны военных машин и автомобиля каршеринга.

Запись момента аварии с уличных камер видеонаблюдения опубликована в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи можно заметить, как каршеринговый автомобиль поворачивает на зеленый сигнал светофора на Каменноостровский проспект с улицы Профессора Попова, где влетает бампером в военный грузовик «Урал», который не остановился на красный свет.

Видео: vk.com/spb_today

Пользователи в соцсетях отмечают, что водитель арендованного авто должен был убедиться, что колонна проехала вся, и только после этого начинать движение.

О пострадавших сообщений не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны подробности ДТП у Кантемировского моста. В результате ДТП в Выборгском районе Петербурга пострадали четыре человека, из них три девочки 2003 года рождения.

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