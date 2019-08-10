В Сертолово танки проехались по дну

Танкисты Западного военного округа преодолевают водную преграду длиной в 120 метров, при этом они погружаются на глубину до 3 метров.

Военнослужащие на базе учебного центра в поселке Сертолово Всеволожского района приступили к преодолению подводных преград. Данный элемент является одним из самых сложных в программе подготовки механиков-водителей танков, сообщает пресс-служба ЗВО.

Танкисты преодолевают 120-метровые водные преграды, с погружение до 3 метров, на модернизированных танках Т-72Б3. Экипажи проводят под водой более полутора минут. Сложность вождения обуславливается отсутствием видимости.

Военнослужащие задраивают люки танков и обрабатывают швы специальной замазкой перед началом испытаний, что помогает избежать попадания воды в корпус. За проведением занятий наблюдали водолазные расчеты и экипажи эвакуационных тягачей.

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