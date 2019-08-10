В Сертолово танки проехались по дну

В Сертолово танки проехались по дну
Танкисты преодолевают 120-метровые водные преграды. Фото: pixabay

Танкисты Западного военного округа преодолевают водную преграду длиной в 120 метров, при этом они погружаются на глубину до 3 метров.

Военнослужащие на базе учебного центра в поселке Сертолово Всеволожского района приступили к преодолению подводных преград. Данный элемент является одним из самых сложных в программе подготовки механиков-водителей танков, сообщает пресс-служба ЗВО.

Танкисты преодолевают 120-метровые водные преграды, с погружение до 3 метров, на модернизированных танках Т-72Б3. Экипажи проводят под водой более полутора минут. Сложность вождения обуславливается отсутствием видимости.

Военнослужащие задраивают люки танков и обрабатывают швы специальной замазкой перед началом испытаний, что помогает избежать попадания воды в корпус. За проведением занятий наблюдали водолазные расчеты и экипажи эвакуационных тягачей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на острове Гогланд военные построили вертодром.

бойцы ЗВО сертолово танк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам придется 17 часов ждать вылета в Испанию из Пулково
Беглов подвел итоги минувшей рабочей недели
В Сертолово танки проехались по дну
Беглов усилит борьбу с недобросовестными подрядчиками
Каршеринговый автомобиль влетел в военную колонну на Петроградке
Со счетом 2:0 «Зенит» победил «Динамо»
Петербург оказался в тройке самых больных регионов России
Папайя возвращается обратно в Китай