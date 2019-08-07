На острове Гогланд военные построили вертодром

На острове Гогланд военные построили вертодром
На острове Гогланд военные обустроили небольшой аэропорт, предназначенный для обслуживания вертолетов. Фото: pixabay

Военнослужащие оборудовали на острове Гогланд в Финском заливе пять вертолетных площадок.

Инженерно-аэродромная служба Ленинградской армии ВВС и ПВО в рамках учений оборудовала вертодром на острове Гогланд в Финском заливе, говорится в сообщении Западного военного округа. Вертолет Ми-26 доставил на остров из Петербурга комплект металлических аэродромных плит и технику для их укладки. На Гогланде в кратчайшие сроки построено пять вертолетных площадок, командно-диспетчерский пункт, метеостанция, заправочный комплекс, пункт техобслуживания. Теперь на острове смогут приземляться любые транспортные и боевые вертолеты. Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО потренировались на новом вертодроме взлетать и приземляться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пострадавшей в ДТП на КАД потребовалась госпитализация вертолетом

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