Петербуржцам придется 17 часов ждать вылета в Испанию из Пулково

Время задержки составляет не менее 17 часов. Фото: pixabay

Время задержки составляет не менее 17 часов. Фото: pixabay

Туристы из Петербурга вылетят в Испанию с 17-часовой задержкой. Рейс авиаперевозчика Vueling из Пулково в Аликанте перенесли на 17,5 часов.

В субботу, 10 августа, клиенты испанской авиакомпании не смогли улететь в испанский Аликанте, по причине опоздания самого самолета.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, самолет должен был прибыть в аэропорт Петербурга к 21:00 и отправиться обратно в 22:00, однако теперь планируется, что борт приземлится в воздушной гавани Северной столицы не раньше чем в 2:30 следующего дня, 11 августа.

Вылет в Аликанте перенесли на 14:35 воскресенья. Время задержки составляет не менее 17 часов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне не могли покинуть Бургас из-за задержки рейсов. Сразу несколько туристических групп были вынуждены ждать самолетов. Российские туристы оставались на территории страны из-за того, что возникли проблемы с самолетами компании Bulgaria Air. Часть туристов ждала в аэропорте Варны, а другая – в Бургасе.