Россияне не могут покинуть Бургас из-за задержки рейсов

Россияне не могут покинуть Бургас из-за задержки рейсов
Фото: pixabay.com

Сразу несколько туристических групп вынуждены ждать самолетов.

Обо всем стало известно сегодня вечером, 3 августа. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на почетного консула России в Бургасе Тонко Фотева. Российские туристы, заявил он, остаются на территории страны из-за того, что возникли проблемы с самолетами компании Bulgaria Air. Часть туристов ждут в аэропорте Варны, а другая – в Бургасе.

«Ситуация находится под контролем, и в ближайшее время россияне будут отправлены дополнительными рейсами»,

— цитирует ТАСС Фотева.

Он заверил, что все россияне получили воду и питание, некоторые находятся в гостиницах из-за длительного ожидания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из-за лисы несколько рейсов в Пулково не могли приземлиться. Сотрудники аэропорта Пулково сообщили, что пока самолеты совершали круги над Северной столицей, на территории работали сотрудники группы авиационной орнитологии.

задержка рейса самолет туристы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России в полтора раза увеличилось количество ВИЧ-инфицированных
Певица Гречка просит не превращать Кингисепп в свалку
На матч «Зенита» и «Краснодара» пришли посмотреть 54 ...
Солнцев прокомментировал намерения Собчак выйти замуж за Богомолова
Зеленский рассказал о планах встретиться с Трампом
Россияне не могут покинуть Бургас из-за задержки рейсов
Первый тайм матча «Зенит»-«Краснодар» завершился ничьей
Минфин отреагировал на новые санкции против России