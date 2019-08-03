Россияне не могут покинуть Бургас из-за задержки рейсов

Сразу несколько туристических групп вынуждены ждать самолетов.

Обо всем стало известно сегодня вечером, 3 августа. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на почетного консула России в Бургасе Тонко Фотева. Российские туристы, заявил он, остаются на территории страны из-за того, что возникли проблемы с самолетами компании Bulgaria Air. Часть туристов ждут в аэропорте Варны, а другая – в Бургасе.

«Ситуация находится под контролем, и в ближайшее время россияне будут отправлены дополнительными рейсами»,

— цитирует ТАСС Фотева.

Он заверил, что все россияне получили воду и питание, некоторые находятся в гостиницах из-за длительного ожидания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из-за лисы несколько рейсов в Пулково не могли приземлиться. Сотрудники аэропорта Пулково сообщили, что пока самолеты совершали круги над Северной столицей, на территории работали сотрудники группы авиационной орнитологии.