На Китай обрушился мощный тайфун, погибли 22 человека

Тайфун "Лекима" стал девятым по счету в этом году на территории Китая. Фото: pixabay

Тайфун "Лекима" стал девятым по счету в этом году на территории Китая. Фото: pixabay

Жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае стали 22 человека.

По данным Центрального телевидения Китая, еще 10 человек числятся пропавшими без вести. Ужасная стихия обрушилась на восточную часть страны. Максимальная скорость ветра достигали 52 метров в секунду. Циклон разрушил несколько сотен домов и повредил еще около трех тысяч.

В городе Вэньчжоу из-за сильного ливня произошел горный обвал, в результате которого осыпавшаяся порода перекрыла течение реки. Это привело к тому, что более 100 человек оказались отрезаны от мира большой водой. Власти успели эвакуировать более миллиона человек в безопасную зону. Тайфун «Лекима» стал девятым по счету в этом году на территории Китая. Стихия начала бушевать в субботу, 10 августа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Китайском аквапарке пострадали более 40 человек из-за огромной искусственной волны