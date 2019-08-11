С Подмосковного дворника требуют 2 миллиарда рублей

1 миллиард 820 миллионов рублей плюс исполнительный сбор 127 тысяч рублей пытаются взыскать судебные приставы с уборщицы предприятия ЖКХ.

Бенефициаром является Агентство по страхованию вкладов. В своё время, сообщают Воскресенские деловые вести, «ответчик Бодрова» попыталась устроиться курьером в одну из московских компаний. Однако в процессе трудоустройства ей дали на подпись документы, в которых она назначалась соучредителем копании «Реалити Плюс».

После этого неизвестные лица от имени женщины взяли у Судостроительного банка кредит на сумму 32 миллиона долларов. Банк экономический кризис не пережил, а долг перешёл к Агентству по страхованию вкладов, которое и подало на дворника в суд. Последний Бодрову не нашёл, или не захотел искать — и провёл процесс без участия ответчицы.

Теперь половина зарплаты (которая составляет 15 тысяч рублей) будет уходить на погашение долга. По подсчётам издания, таким образом она будет платить за свою невнимательность в течение 259 700 лет.

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