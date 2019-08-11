КНДР пригрозит капиталистам «новым оружием»

Исходя из имеющихся данных, можно говорить лишь о том, что речь идёт о некой ракетной установке.

Испытания нового оружия успешно прошли 10 августа, сообщает Центральное новостное агенство Кореи.

«Как только уважаемый высший руководитель дал приказ о проведении стрельбы, мощные чучхейские ракеты выпустили ослепительные блески, как будто дают знать о своем рождении», — говорится в сообщении агенства.

Испытания признаны удовлетворительными.

В последние дни Северная Корея активно проводит испытания новых оружейных систем. Ранее при участии главы КНДР были проведены пуски тактических ракет и испытания новой системы крупнокалиберного залпового огня.

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