В Германии объяснили, что вступление в ЕС Украине не светит

Глава Германо-российского форума Александр Раз в своём выступлении на YouTube отметил, что Украина опоздала со вступлением в Евросоюз.

По его словам, на сегодняшний день страна, подобная Украине, не при каких обстоятельствах не может вступить в Евросоюз. Раз отметил, что возможности для этого существовали в 90-х годах прошлого века, когда союз европейских государств был сильнее и не испытывал внутренних противоречий. Однако на сегодняшний день Евросоюз нуждается во внутренних реформах и не заинтересован в нагнетании конфликта с Россией.

По мнению политолога, Украине нужно перестать грезить о вступлении в Евросоюз, занявшись вместо этого достижением договорённостей и с Западом, и с Россией.

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