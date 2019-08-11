Кофе: полезный напиток или медленный убийца?

Исследователи суммировали плюсы и минусы регулярного потребления кофейных напитков.
Вещество, оказывающее влияние на здоровье, находящееся в составе кофе — кофеин. Именно оно ответственно как за негативные, так и за позитивные влияния, оказываемые напитком, пишет Медикфорум.
Итак, плюсы регулярного потребления кофе:
- Улучшает настроение. Потребление кофеина приводит к уменьшению проявления депрессии, улучшает эмоциональный фон, снижает риск самоубийства.
- Кофе снижает риск развития онкологических заболеваний, диабета 2-го типа, болезни Паркинсона, деменции, цирроза и слабоумия. Однако этот эффект производит только кофе, употребляемый без сахара.
- Улучшает память, повышает концентрацию внимания.
Минусы, которые несут в себе кофейные зёрна:
- Повышение уровня холестерина, особенно при употреблении кофе, приготовленного при помощи френч-пресса и перколятора.
- Развитие зависимости от кофеина, головная боль при неупотреблении кофе.
- Тревожные состояния, плохой сон, бессонница
- Повышение артериального давления, которое может стать хроническим.
Ранее GazetaSPb сообщала, что аспирант ИТМО был признан лучшим программистом по версии Google. К сожалению, пил ли он кофе, остаётся неизвестным.