Кофе: полезный напиток или медленный убийца?

Кофе: полезный напиток или медленный убийца?
Повышение давления, улучшение настроения и прочее. Фото: pixabay.com

Исследователи суммировали плюсы и минусы регулярного потребления кофейных напитков.

Вещество, оказывающее влияние на здоровье, находящееся в составе кофе — кофеин. Именно оно ответственно как за негативные, так и за позитивные влияния, оказываемые напитком, пишет Медикфорум.

Итак, плюсы регулярного потребления кофе:

  • Улучшает настроение. Потребление кофеина приводит к уменьшению проявления депрессии, улучшает эмоциональный фон, снижает риск самоубийства.
  • Кофе снижает риск развития онкологических заболеваний, диабета 2-го типа, болезни Паркинсона, деменции, цирроза и слабоумия. Однако этот эффект производит только кофе, употребляемый без сахара.
  • Улучшает память, повышает концентрацию внимания.

Минусы, которые несут в себе кофейные зёрна:

  • Повышение уровня холестерина, особенно при употреблении кофе, приготовленного при помощи френч-пресса и перколятора.
  • Развитие зависимости от кофеина, головная боль при неупотреблении кофе.
  • Тревожные состояния, плохой сон, бессонница
  • Повышение артериального давления, которое может стать хроническим.

Ранее GazetaSPb сообщала, что аспирант ИТМО был признан лучшим программистом по версии Google. К сожалению, пил ли он кофе, остаётся неизвестным.

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