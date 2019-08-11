Кофе: полезный напиток или медленный убийца?

Исследователи суммировали плюсы и минусы регулярного потребления кофейных напитков.

Вещество, оказывающее влияние на здоровье, находящееся в составе кофе — кофеин. Именно оно ответственно как за негативные, так и за позитивные влияния, оказываемые напитком, пишет Медикфорум.

Итак, плюсы регулярного потребления кофе:

Улучшает настроение. Потребление кофеина приводит к уменьшению проявления депрессии, улучшает эмоциональный фон, снижает риск самоубийства.

Кофе снижает риск развития онкологических заболеваний, диабета 2-го типа, болезни Паркинсона, деменции, цирроза и слабоумия. Однако этот эффект производит только кофе, употребляемый без сахара.

Улучшает память, повышает концентрацию внимания.

Минусы, которые несут в себе кофейные зёрна:

Повышение уровня холестерина, особенно при употреблении кофе, приготовленного при помощи френч-пресса и перколятора.

Развитие зависимости от кофеина, головная боль при неупотреблении кофе.

Тревожные состояния, плохой сон, бессонница

Повышение артериального давления, которое может стать хроническим.

Ранее GazetaSPb сообщала, что аспирант ИТМО был признан лучшим программистом по версии Google. К сожалению, пил ли он кофе, остаётся неизвестным.