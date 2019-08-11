Шведы ищут причины заводить кошек вместо партнеров

Кошачьей самостоятельности и любви к чистоте часто не хватает людям. Фото: pixabay.com

Кошачьей самостоятельности и любви к чистоте часто не хватает людям. Фото: pixabay.com

Домашние питомцы делают хозяина популярнее и с ними не нужно драться за одеяло.

Кошки способны поднять популярность хозяина и улучшить его настроение. Скандинавские СМИ ищут причины завести домашнего питомца вместо новых отношений.

Коты и кошки якобы отлично чувствуют настроение хозяина и приходит “погладиться” именно в тяжелые для него минуты, сообщает шведское издание Expressen. С кошкой, в отличие от партнера, не нужно драться за одеяло.

Домашние питомцы помогают человеку стать популярнее в соцсетях — фотографии с котиками набирают больше “лайков”, чем снимки с другими людьми.

Авторы заметки отметили самостоятельность любовь к чистоте у кошек, которой часто не хватает людям. Шведы ценят прямоту и искренность кошек: если тем что-то не нравятся, они не замедлят на это пожаловаться. Наконец, кошки живут в среднем 15 лет, так что им не нужно, передает издание, клясться “в вечной любви”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что более 100 кошек могут оказаться на улице в Выборге.