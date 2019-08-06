Более 100 кошек могут оказаться на улице в Выборге

Если приют не успеет собрать необходимую сумму, 100 взрослых кошек и около 45 котят рискуют остаться без крова. Фото: pixabay

Если приют не успеет собрать необходимую сумму, 100 взрослых кошек и около 45 котят рискуют остаться без крова. Фото: pixabay

Выборгский приют для кошек просит помощи у неравнодушных граждан — приюту не хватает средств на аренду помещения.

О бедственном положении приют сообщил в своей группе «Приют для кошек Выборг» в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники кошачьего приюта пишут об острой нехватке денежных средств на аренду помещения.

Сбор денег на аренду проходит в медленном темпе. Средств не хватает на доплату за июль и август. В том случае, если приют не успеет собрать необходимую сумму, 100 взрослых кошек и около 45 котят рискуют остаться без крова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Петербурга выделят на приюты для бездомных животных около 5 млн рублей. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал ряд важных нормативных документов. Среди них постановление, в рамках которого приюты для безнадзорных животных получат субсидии. Для этих целей в бюджете Петербурга заложено 4 960 500 руб.