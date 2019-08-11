Россия обгонит Саудовскую Аравию по накопленному золоту

Россия обгонит Саудовскую Аравию по накопленному золоту
Золотой запас России неуклонно растёт. Фото: pixabay.com

Впереди у страны — вход в четвёрку стран с наибольшими золотовалютными резервами.

Соответствующую информацию приводит агентство Bloomberg, оценивая динамику роста золотого запаса России. Если России удастся войти в четвёрку лидеров золотого запаса, то это случится впервые за восемь лет.

По информации агентства, за последнее время резервы России выросли почти на 50%, достигнув 518 миллиардов долларов — в то время как Саудовская Аравия «обеднела» до 527 миллиардов долларов резерва. Рост российских запасов обусловлен действующим бюджетным правилом — валюта покупается на все доходы от продажи нефти по цене более 40 долларов за баррель.

На сегодняшний день тройка лидеров по золотому запасу включает в себя Китай, Японию и Швейцарию.

Ранее GazetaSPb писала, что учёные резюмировали последствия длительного потребления кофе.

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