На КАДе у Шафировского перевернулся легковой автомобиль

На внутренней стороне КАДа после съезда на проспект Шафировского перевернулся легковой автомобиль. ДТП произошло сегодня, 11 августа, около 8 часов вечера.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», автомобиль перевернулся вверх колесами перед ремонтными работами на дорожной части. ДТП затруднило движение другим участникам движения, на месте образовалась пробка.

Информации о состоянии водителя перевернутого автомобиля не поступало.

Ранее в GazetaSpb сообщали о ДТП с троллейбусами. Авария произошла на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщили, что транспортные средства не поделили дорогу. В результате аварии пострадал пассажир. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.