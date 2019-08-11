На КАДе у Шафировского перевернулся легковой автомобиль

На КАДе у Шафировского перевернулся легковой автомобиль
Информации о водителе не поступало. Фото: vk.com/spb_today

На внутренней стороне КАДа после съезда на проспект Шафировского перевернулся легковой автомобиль. ДТП произошло сегодня, 11 августа, около 8 часов вечера.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», автомобиль перевернулся вверх колесами перед ремонтными работами на дорожной части. ДТП затруднило движение другим участникам движения, на месте образовалась пробка.

Информации о состоянии водителя перевернутого автомобиля не поступало.

Ранее в GazetaSpb сообщали о ДТП с троллейбусами. Авария произошла на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщили, что транспортные средства не поделили дорогу. В результате аварии пострадал пассажир. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.

дтп кад шафировский
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На КАДе у Шафировского перевернулся легковой автомобиль
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