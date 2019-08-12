Средний чек россиян в магазинах уменьшился на 10 рублей

В среднем россияне тратили 546 рублей за один поход в продуктовый магазин в июле. По сравнению с июне, средний чек уменьшился на 10 рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования холдинга «Ромир».

Сильнее всего сумма единовременной покупки снизилась в Северо-Западном федеральном округе — на 3,2: и составила 598 рублей. В Сибири и на Урале средняя сумма чеков уменьшилась на 3,1: до 462 рублей и 559 рублей соответственно. Средний чек в Приволжском округе уменьшился на 2,3: и составил 496 рублей.

По словам президента «Ромира» Андрея Милехина, размер среднего чека начал снижаться из-за удешевления овощей и фруктов на прилавках магазинов.

Если сравнивать средний чек с июлем прошлого года, то можно заметить, что он вырос на 3,6%.

Размер среднего чека россиянина в июне увеличился на 3 рубля (0,5%) и составил 556 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года данный показатель увеличился на 2,4%.

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