Дача Анны Ахматовой переходит в собственность Петербурга

Дача поэтессы в Комарово передана в собственность города.

Ранее сообщалось о планах продать ее с торгов, но Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга повлиял на решение. В выпуске программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» политик подчеркнул, что намерен активно сохранять объекты исторического достояния и не допустит их продажи.

Помимо дачи Ахматовой в собственность северной столицы перейдут еще несколько писательских домов. Находится исторические здания будут под присмотром Союза писателей, как сообщает Коммерсант со ссылкой на Валерия Калугина председателя КИО (комитет имущественных отношений).

Ранее GazetaSPB сообщила о музее, который будет организован в «Храме солнца» в Тайцах.