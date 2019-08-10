«Храм солнца» в Тайцах превратят в музей

На месте раскопок усадьбы Демидовых организуют музей.

В конце июля в рамках раскопок объектов на территории усадьбы Демидовых были обнаружены останки «Храма солнца». Как сообщает ТАСС, археологи раскопали фундамент двенадцатиколонного павильона-ротонды, известного по изображениям XIX века.

Место расположения храма станет достопримечательностью, посещение будет доступно всем желающим. Для сохранения останков планируется накрыть их куполом из металлической конструкции и пленки. По словам представителя регионального комитета по культуре Евгения Чайковского полное восстановление исторического здания не планируется. Вместо этого появится макет павильона или световая инсталляция.

«Храм солнца» получил свое название благодаря тому, что из него в любое время было видно солнце.

В проекте археологов сделать на всей площади усадьбы Демидовых большой парк с восстановленными историческими объектами.

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