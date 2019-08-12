Сегодня в Красногвардейском районе теплосети пройдут испытания на прочность

Всего с 13 мая по 1 сентября 2019 года ГУП “ТЭК СПб” выполнит планово-профилактический ремонт 277 энергетических источников и 220 центральных тепловых пунктов. Фото: https://pixabay.com

Всего с 13 мая по 1 сентября 2019 года ГУП “ТЭК СПб” выполнит планово-профилактический ремонт 277 энергетических источников и 220 центральных тепловых пунктов. Фото: https://pixabay.com

Согласно рабочему плану, испытания пройдут на улицах Красина и Коммуны, а также на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга.

В понедельник, 12 августа, в Красногвардейском районе пройдут гидравлические испытания. На прочность проверят теплосети от котельной ООО «Завод слоистых пластиков», находящийся в доме 84 по шоссе Революции. Испытания пройдут под наблюдением сотрудников «ТЭК Санкт-Петербург». Об этом сообщают в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Испытания проведут в границах улиц Красина, Коммуны и шоссе Революции.

В период с 12 мая по 1 сентября 2019 года предприятие должно выполнить ремонт 278 энергетических источников и 2020 центральных тепловых пунктов. Специалисты проводят тестирование теплосетей на прочность и плотность для того, чтобы вовремя найти и заменить «слабые места» до начала сезона отопления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что труба на Новоизмайловском не выдержала испытания на прочность.