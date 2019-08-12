Тысяча гектаров леса горит из-за неосторожности

Тысяча гектаров леса горит из-за неосторожности
Пожары на Канарах. Фото: Известия

55-летнего португальца подозревают в лесных пожарах.

Пожары начались на территории Канарского архипелага еще 10 августа и до сих пор продолжаются. По последним данным около тысячи человек эвакуированы, 39 человек пострадали.

Португалия обратилась за помощь в тушении к Испании. Известия сообщают, ссылаясь на Europa Press, что около восьмидесяти пяти процентов загоревшихся территорий удалось потушить. Эвакуированные жители пока не возвращаются в свои дома из-за риска повторного возгорания.

По главной версии причиной возгорания стали не природные обстоятельства, а сварочные работы 55-летнего мужчины. Детали уточняются, идет расследование.

Ранее GazetaSPB сообщила о протестах в аэропорте Гонконга.

Канарские острова лесные пожары
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