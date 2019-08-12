В Приморском районе автомобиль вылетел на газон и перевернулся

В Приморском районе автомобиль вылетел на газон и перевернулся
В машине сработали подушки безопасности. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге в Приморском районе произошло ДТП, в результате которого автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла на пересечении улиц Вербной и Афонской. На прикрепленных к записи фотографиях видно, что в результате случившегося пострадали два легковых автомобиля. Один из них вылетел на траву, а у другого отвалился бампер.

Очевидцы также сообщили, что водитель перевернутого автомобиля находится в сознании. Сработали подушки безопасности, он отделался сильным ушибом руки.

Состояние второго водителя неизвестно.

Ранее GazetaSPb сообщала, что забавы петербургских подростков могли закончиться страшным ДТП. Дети ехали на троллейбусе, зацепившись за него сзади. Среди них было трое мальчиков и одна девочка.

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