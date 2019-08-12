Подростки бесплатно проехали по Петроградке, зацепившись за троллейбус

Подростки бесплатно проехали по Петроградке, зацепившись за троллейбус
Воспитание или нехватка денег на проезд - неизвестно. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Петроградском районе Санкт-Петербурга подростки решили не платить за проезд. Мальчики проехали на троллейбусе, зацепившись за лестницу сзади.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное» социальной сети «ВКонтакте», мальчики катались по Большой Пушкаревской улице. На прикрепленной видеозаписи видно, как компания подростков из трех мальчиков и одной девочки цепляется за лестницу троллейбуса, когда он совершает поворот.

Кроме того, под видео автор создал опрос. Водитель спрашивает пользователей, что могло стать причиной данного действия детей – плохое воспитание или нехватка денег, чтобы оплатить проезд.

Ранее GazetaSPb сообщала о ДТП в Московском районе. Водитель иномарки сбил 6-летнего мальчика, который впоследствии был госпитализирован. Ребенок переходил дорогу вместе со взрослыми.

Петроградский район подростки санкт-петербург
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