В Московском районе автомобилист сбил 6-летнего ребенка

В Московском районе Санкт-Петербурга случилось ДТП с участием легкового автомобиля и маленького мальчика. В результате случившегося 6-летний пешеход был госпитализирован сотрудниками медпомощи.

Столкновение произошло сегодня днем, 12 августа, на Штурманской улице. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 48-летний водитель автомобиля Hyundai сбил ребенка вне зоны пешеходного перехода, который переходил дорогу вместе со взрослыми.

Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести. В настоящее время проводится проверка деталей случившегося . Информации о состоянии взрослых, которые также переходили дорогу, не поступало

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти нашли угнанный автомобиль за четыре млн рублей. Новые водители успели разбить стекло и сменить номера на московские.