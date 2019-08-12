На Серебристом бульваре Петербурга был угнан автомобиль актера

На Серебристом бульваре Петербурга был угнан автомобиль актера
В полицию обратилась мать актера. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Петербурга похитили автомобиль, который принадлежал 37-летнему актеру.

У дома 16/1 по Серебристому бульвару в ночь был угнан «Киа Спортейдж». Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники полиции получили обращение около восьми часов утра. К ним обратилась 55-летняя гражданка, мать актера.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят розыск злоумышленника, также изучают детали происходящего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала о ДТП в Приморском районе. В результате столкновения автомобиль вылетел на газон и перевернулся. Водитель находится в сознании, но сильно повредил руку, сработали подушки безопасности. О случившемся сообщили очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

актер ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти угон
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