Началось строительство подпорной стенки для дороги к «Лахта Центру» в Петербурге

Свайные работы планируют завершить к концу августа 2019 года. Фото: Instagram lakhtacenter

Свайные работы планируют завершить к концу августа 2019 года. Фото: Instagram lakhtacenter

В Санкт-Петербурге началось строительство конструкции подпорной стенки для подъездных дорог к «Лахта Центру».

В настоящее время ведется погружение в землю свай подпорной стенки. Там же начали установку железобетонных частей фундамента, которые будут равномерно распределять нагрузку от несущих элементов.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры, свайные работы планируют завершить к концу августа 2019 года. Сегодня они выполнены более чем на 80%.

В местах, где сваи уже погружены, началось сооружение подпорной стенки.

К завершению подходит переустройство двух водопроводов. Они находятся в действии, осталось осуществить их переключение.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Лахта Центр» создал свои комиксы. Согласно задумке, база супер героев, которым посвящены комиксы, находится в здании «Лахты».