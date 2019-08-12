Дом в Москве разрушен из-за взрыва газа

Дом в Москве разрушен из-за взрыва газа
По официальным данным причина взрыва - хлопок газа. Фото: pixabay.com

Одна из стен пятиэтажного жилого дома в Москве рухнула после хлопка газа.

Взрыв произошёл в квартире на втором этаже дома №18 к.3 по улице Нагорная. Квартира разрушена, в доме повреждено остекление, рухнула одна из стен. Тем не менее, как сообщают РИА «Новости», информация о том, что в доме возник пожар, действительности не соответствует.

Информация о пострадавших уточняется. Ранее СМИ сообщали, что в результате инцидента пострадала женщина.

Ранее GazetaSPb сообщала, что за июль службы единого экстренного номера 112 переадресовало в службу газа более тысячи сообщений.
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