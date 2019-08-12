240 тысяч сообщений поступило в Систему-112 Петербурга

240 тысяч сообщений поступило в Систему-112 Петербурга
Вызовы переадресовывались в скорую помощь, полицию, пожарную охрану и службу газа. Фото: pixabay.com

В июле 2019-го года в Службе экстренных вызовов Санкт-Петербурга было зафиксировано около 240 тысяч обращений, включая телефонные звонки, СМС и сообщения «ЭРА-ГЛОНАСС».

Как рассказали в Комитете по информатизации и связи Петербурга среднее количество вызовов — 7700 в день, а самый «горячий» день выдался в пятницу 26 июля 2019-го года, когда было зафиксировано более 10 000 вызовов.

Основная причина, по которым люди набирают номер 112, связана с криминалом — 66 тысяч вызовов были направлены в полицию. Второе по «популярности» — проблемы со здоровьем: в скорую медицинскую помощи направили более 55 тысяч вызовов. Остальные распределились между пожарной охраной и службой газа. Присутствовали также ложные сообщения, либо сообщения информационно-справочного характера.

Ранее GazetaSPb сообщала, что за минувшую неделю с улиц города было вывезено 2,3 тысяч тонн мусора.

112 комитет по информатизации и связи экстренный телефон ЭРА-ГЛОНАСС
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