2,3 тонны мусора вывезли с улиц Петербурга за минувшую неделю

С улиц Петербурга за прошедшую неделю было убрано 2 тысячи тонн смёта и 232 тонны мусора.

Как рассказали в Комитете по благоустройству Петербруга, для очистки улиц было израсходовано более 25 тысяч кубометров воды. Поливомоечные работы проводились рано утром, когда движение на дорогах минимально. Всего же с начала сезона для уборки города израсходовали 705 тысяч кубометров воды.

Уборка проводилась при помощи 7,8 тысяч смен работников ручного труда и 4,5 тысячи машиносмен. На сегодняшний день порядок в городе поддерживают 357 единиц техники и 903 работника ручного труда.