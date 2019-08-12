В Петербурге завершился ЧМ по виндсерфингу среди юниоров

Завершился чемпионат мира по виндсерфингу в классе «RS:X» среди юниоров. Соревнования проводились в акватории Парка имени 300-летия Санкт-Петербурга.

В заключительной гонке финишировала первой москвичка Яна Резникова, в результате общей суммы набранных очков спортсменка стала чемпионкой мира. Серебро завоевала француженка Манон Пьяназе. Бронзу забрала участница из Израиля — Наама Гринберг.

Победителями среди мужчин стали спортсмены из Израиля — Ийал Йохай Зрор, Даниэль Ташташ и Реувена Гилель.

В чемпионате участвовали более 100 виндсерферов из 19 стран. Состязания проходили на протяжении пяти дней.

Вице-губернатор Владимир Кириллов заявил, что Петербург не случайно был выбран для данных соревнований. Морская столица становится центром спорта, в том числе водного.

Ранее GazetaSPb сообщала о старте чемпионата по футболу среди уличных команд.