На КАДе от пр. Энгельса непонятным образом столкнулись Touota Camry и BMW Х5

Информации о состоянии водителей нет. Фото: vk.com/spb_today

Информации о состоянии водителей нет. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на КАДе произошло ДТП с участием Touota Camry и BMW Х5. Каким образом машины столкнулись неизвестно.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел от Энгельса к проспекту Культуры. Столкнувшиеся машины заблокировали проезд другим участникам движения.

«Проезд остался только по обочине», — пишет очевидец.

На опубликованных фотографиях видно, что у BMW сильно пострадал капот.

Информации о состоянии водителей не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала о ДТП с участием пешехода. В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль наехал на 38-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в положенном месте. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.