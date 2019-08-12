Клип Бориса Гребенщикова получил награду в Праге

Работу признали лучшим музыкальным видео на Фестивале независимого кино.

Об этом стало известно сегодня, 12 августа. Обо всем сообщается на сайте смотра. Речь идет о клипе «Темная как ночь. Анна Каренина 2019», который снимала Радда Новикова. Режиссер рассказала в своем Instagram-аккаунте, что европейский зритель воспринял клип с восторгом – «и с художественной точки зрения, и с точки зрения драматургии».

Согласно сюжету ролика, Анна Каренина не умирает в конце, а расплавляется с мужем и толкает Вронского под колеса поезда метро. К слову, это – не первая награда клипа. До этого его отметили на Международном фестивале независимого кино в Вене.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что рэпер Oxxxymiron мечтает записать трек с Гребенщиковым. Рэпер отметил, что не решается сделать Гребенщикову официальное предложение, так как является слишком сильным его фанатом. У музыкантов мог бы получится неплохой и интересный проект. Борис Гребенщиков данную информаций никак не комментировал.