Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков

У жертвы не требуют личных данных, а предлагают отключить стороннюю систему от личного кабинета.

Мошенники придумали новый способ списывать деньги клиентов банков. Жертву просят предоставить доступ к личному кабинету через смартфон.

В новой схеме злоумышленники снова представляются сотрудниками банка, опять сообщают о несанкционированной попытке перевести деньги с одного аккаунта на другой, но уже не просят личных данных, сообщает “Российская газета” 13 августа. Вместо этого они якобы “пресекают” перевод и предлагают проверить доступ к личному кабинету.

Мошенник узнает у клиента, какая система стоит у него на устройстве — Android или iOS. После этого он предлагает отключить ту, которая якобы подключена к аккаунту, но не принадлежит пользователю, через программу Teamviewer. Если злоумышленнику сообщить id-номер используемой системы, то он сможет провести через аккаунт клиента любую операцию, а доказать несанкционированный взлом не получится.

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