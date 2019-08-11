Хакеры могут превратить смартфоны и ноутбуки в звуковое оружие

Хакеры могут превратить смартфоны и ноутбуки в звуковое оружие
Уязвимости могут навредить здоровью пользователей или нарушить работу крупных организаций. Фото: pixabay.com

Вирус заставляет гаджет производить инфразвуки и ультразвуки.

Современные гаджеты под контролем хакеров способны производить звуки, лишающие слуха и ориентации в пространстве. Специалист по кибербезопасности Мэтт Викси считает, что ряд устройств может превратиться в звуковое оружие.

Викси протестировал ноутбуки, смартфоны, наушники и звуковые колонки. Их уязвимости могут повлечь за собой вред физическому здоровью пользователей или устроить хаос в офисах крупных организаций, рассказал ученый BBC News.

По словам эксперта, вирусные программы могут заставить гаджеты производить инфра- и ультразвуки в течение долгого времени. Викси использовал программу на тех устройствах, к которым мог подключиться через Wi-Fi и Bluetooth. Сейчас ученый уже обратился к производителям, чтобы они обдумали устранение проблемы.

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Хакеры могут превратить смартфоны и ноутбуки в звуковое оружие
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