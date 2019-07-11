Роскачество рассказало, как предотвратить взрыв аккумулятора смартфона

Эксперты Роскачества назвали главными причинами взрывов аккумуляторов смартфонов и ноутбуков заводской брак, перегрев и старение устройств.

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов о том, как предотвратить взрыв аккумулятора гаджета.

В первую очередь эксперты советуют использовать только фирменные зарядные устройства. Также не рекомендуется допускать перегревание устройства: нельзя оставлять его под воздействием прямых солнечных лучшей и под подушкой.

Эксперты не советуют запускать «тяжелые» для смартфона процессы во время зарядки. Кроме того, аккумулятор может повредиться при неудачном падении. Не рекомендуется носить смартфон в заднем кармане, дабы избежать механических повреждений.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что названы цены на следующее поколение «яблочных» смартфонов.