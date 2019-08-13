Над Приморским районом запланирован воздушный бой

Над Приморским районом запланирован воздушный бой
Праздник начнется в 14:00 в субботу 17 августа. Фото: Приморский культурный центр

Петербуржцев приглашают на праздник воздухоплавания в сквер Льва Мациевича.

Праздник воздухоплавания решили провести в сквере Льва Мациевича. Жителей Приморского района Петербурга приглашают посмотреть полеты радиоуправляемых самолетов и вертолетов.

Мероприятие начнется в 14:00 на Аэродромной, д. 11 17 августа в субботу, сообщили GazetaSPb в “Приморском Культурном центре” 13 августа. На фестивале покажут беспилотник “Фиксар” с вертикальным взлетом и воздушные бои авиамоделей. На праздник пригласят и живой оркестр.

Петербуржцев приглашают сфотографироваться за штурвалом самолета и посетить мастер-классы по авиамоделированию. Кроме этого инструктор расскажет о прыжках с парашютом, а в музее под открытым небом поведают историю Комендантского аэродрома.

Ранее GazetaSPb сообщила, что полигон “Красный бор” защитили от дронов.

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