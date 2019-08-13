Биржевой мост отремонтируют за счет федерального бюджета

Переправа стала железобетонной в 1960 году и требует обновления.

Биржевой мост Санкт-Петербурга решили обновить. Средства на капитальный ремонт возьмут из федерального бюджета РФ.

Проект капремонта рассмотрел Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы, сообщили GazetaSPb в ведомстве 13 августа. По проекту опоры моста очистят, а гранитную облицовку отреставрируют. Технические помещения решили реконструировать. Перила ждет капитальный ремонт. Пока не уточняется, когда именно начнутся работы и сколько времени займут.

Мост через Малую Неву изначально был деревянным, его навели в 1894 году. Железобетонная переправа появилась только в 1960 году. В советское время она носила название “Мост строителей”, но в 1989-ом старое имя вернули.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ремонт Верхнего Лебяжьего и Зеленого мостов Санкт-Петербурга повлияет на движение транспорта.