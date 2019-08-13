Глава банка «Открытие»: повышение НДС было ошибочным

Замедленный рост экономики, в свою очередь, ведёт к накоплению недовольства. Фото: vtb.ru

Замедленный рост экономики, в свою очередь, ведёт к накоплению недовольства. Фото: vtb.ru

Одна из причин низкого экономического роста — повышение налоговой ставки НДС с 18 до 20%, считает глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Как указал Задорнов, в первом полугодии текущего года 2019 года доходы бюджета выросли на 11%, что привело к профициту в 3,15 ВВП. Таким образом, деньги из экономики были изъяты — но государство не знает, как ими распорядиться, заявил он в интервью РБК.

Также глава «Открытия» указал, что такого процифита не наблюдалось даже в «лучшие времена до 2007-го года». По его мнению, излишки следует оставлять гражданам и бизнесу, которые, тратя их, будут стимулировать экономику к росту.

В качестве других причин замедленного улучшения экономической ситуации Задорнов назвал повышение ключевой ставки Центробанка и американские санкции.

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