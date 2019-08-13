43-й Синепозиум состоится в Санкт-Петербурге

Лидеры киноиндустрии приедут на форум в Петербург. Фото: Pixabay

Лидеры киноиндустрии приедут на форум в Петербург. Фото: Pixabay

Международный кинофорум впервые пройдет в России.

В середине сентября, с 15 по 13 число северная столица будет принимать гостей международного форма Синепозиум. Мероприятие проводится ежегодно, но в России впервые.

Это событие, на котором встречаются профессионалы и обсуждают развитие и производство киноиндустрии, состояние креативных индустрий, взаимодействие и влияние на аудиторию и многое другое.

Как сообщает Политэксперт, ссылаясь на председателя комитета по развитию туризма Евгения Панкевича, главной темой станут способы развития российского кинотуризма. В дискуссиях будут участвовать разныее эксперты, лидеры медиарынка и гиганты в сфере производства киноконтента.

Ранее GazetaSPB сообщила о проекте по запрету проноса еды в российские кинозалы.