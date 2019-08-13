СК возбудил дело после падения ребенка с лестницы в Светогорске

Пострадавший получил серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Обо всем сообщает Следственное управление СК по Ленинградской области. Двухлетний малыш упал с лестницы еще шестого числа. Он находился на лестничной клетке, когда улетел вниз со второго этажа из-за отсутствия на перилах балясин. Ребенку вызвали скорую помощь, малыша доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В инциденте обвиняют управляющую компанию, которая не побеспокоилась вовремя о ремонте подъезда. СК возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас сотрудников компании допрашивают и изучают документы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ребенок, испугавшись кошки, упал с лестницы в Ленобласти. На место незамедлительно вызвали санавиацию, чтобы медики доставили малыша в Детскую клиническую больницу – только там ему могли оказать необходимую помощь.