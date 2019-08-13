Петербуржец устроил фотосессию лисе у «Лахта центра»

Петербуржцы заметили ярко-рыжую лису неподалеку от «Лахта центра». По предположениям очевидцев, дикое животное бродило в поисках еды.

«Вчера кормил лисичку у Лахта центр», — сообщил очевидец.

В группе «Лайхта Онлайн Приморский район» социально сети «ВКонтакте» появилась целая фотосессия рыжего зверя. На фотографиях видно, как животное с осторожностью всматривалось в камеру. А после кормежки, видимо, расслабилось и улеглось на траве.

«Вы молодец, только не надо близкого контакта», — предупреждает подписчик.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что у «Лахта центра» появился свой комикс про супергероев. Создатели уверяют, что их база находится в небоскребе. Тематический комикс подготовили ко Дню строителя.