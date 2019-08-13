В 2020 году использование подземных вод в быту будет под запретом

Порядок предоставления права пользования недрами Петербурга для добычи воды в бытовых нуждах был разработан комитетом по природопользованию. К ним относится пользование водой в хозяйственно-бытовых целях, для водоснабжения садоводческих и огородческих некоммерческих товариществ.
Наличие лицензии для добычи воды станет обязательно с 1 января следующего года.
Как сообщает Комитет по природопользованию, в случае неимения лицензии, добычу придется прекратить.
Нововведения не коснутся товариществ, которые добывают воду для целей питьевого водоснабжения.
Ранее в GazetaSPb сообщали о восстановлении водоснабжения в городе. Без водоснабжения оказались более 300 зданий. Отключение воды произошло в результате коммунальной аварии.