По бульвару Красных зорь валяются куски асфальта

Автомобилистам стоит быть осторожнее, проезжая мимо.

Об этом стало известно в ночь с 13 на 14 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди рассказали, что куски асфальта лежат посреди дороги на перекрестке Седова и бульвара Красных зорь. Как именно так вышло – непонятно, очевидцы подчеркивают, что препятствие, видимо, пока никто не собирается убирать.

Прохожие поставили перед кучей асфальта коробку, чтобы кто-нибудь из автомобилистов не наехал на нее. Они также вызвали спецслужбы и надеются, что помеху устранят.

В комментариях нашлись как благодарные петербуржцы, так и те, кто посчитал инцидент поводом для шуток о дорогах в России.

«Это нанотехнологии укладки асфальта…»

— написал один из подписчиков сообщества.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в сеть попало видео с моментом наезда мотоциклиста на пешехода на Макарова.