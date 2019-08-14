Из-за секс-скандала отменен концерт Пласидо Доминго

Оперный певец обвиняется в домогательствах 30-летней давности.
Сразу несколько женщин обвинили исполнителя в сексуальных преступлениях 30-летней давности.
Оркестр, в составе которого оперный певец Пласидо Доминго должен был принимать участие в премьере сезона в штате Филадельфия, отказался от его кандидатуры. Запланированный на восемнадцатое сентября концерт пройдет без него, как сообщает Regnum.ru.
Также объясняется причина, согласно которой оркестр пожертвовал участием Доминго в пользу поддержания безопасности, уважения и «надлежащей атмосферы» для всех участников мероприятия.
Ранее GazetaSPB сообщила о комментариях Виталия Милонова в сторону Ольги Бузовой.