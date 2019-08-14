Из-за секс-скандала отменен концерт Пласидо Доминго

Оперный певец обвиняется в домогательствах 30-летней давности.

Сразу несколько женщин обвинили исполнителя в сексуальных преступлениях 30-летней давности.

Оркестр, в составе которого оперный певец Пласидо Доминго должен был принимать участие в премьере сезона в штате Филадельфия, отказался от его кандидатуры. Запланированный на восемнадцатое сентября концерт пройдет без него, как сообщает Regnum.ru.

Также объясняется причина, согласно которой оркестр пожертвовал участием Доминго в пользу поддержания безопасности, уважения и «надлежащей атмосферы» для всех участников мероприятия.

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