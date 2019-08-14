Петербургу обещают погоду в рамках климата

Воздух прогреется до 23 градусов, а ветер задует со скоростью до 9 м/с. Фото: pixabay.com

Воздух прогреется до 23 градусов, а ветер задует со скоростью до 9 м/с. Фото: pixabay.com

Эксперты обещают жителям Северной столицы жаркий уикенд.

Погода в среду 14 августа уложится в рамки климата. Воздух прогреется до 23 градусов, а ветер с юго-запада задует со скоростью до 9 м/с

Петербург оказался на периферии циклона, заявил специалист центра “Фобос” Михаил Леус в Facebook. Центр обещает Северной столице относительно жаркие выходные с температурой до 27 градусов тепла.

“Рамки климата” в Петербурге означают привычную, но необязательно хорошую погоду: для Северной столицы характерен умеренный и влажный климат с частой сменой ветров, влажным воздухом и среднегодовой суммой осадков в 662 мм.

Сейчас в Петербурге облачно, 20 градусов тепла и ветер в 3 м/с. К концу недели облака обещают разойтись.

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