Выборг готовится ко Дню города и района: движение машин ограничат

На празднике выступят Светлана Сурганова, Миша Романова и Макс Барских. Фото: Baltphoto, Владислав Галушко

На празднике выступят Светлана Сурганова, Миша Романова и Макс Барских. Фото: Baltphoto, Владислав Галушко

Праздник пройдет в субботу 17 августа и завершится праздничным фейерверком.

Выборг готовится отпраздновать День города и района. Памятную дату отмечают 19 августа, но главные мероприятия намечены на субботу.

С 19 часов пятницы 16 августа в центре города закроют несколько улиц. Ограничения продлятся до 23 часов субботы 17 августа, сообщили в администрации Выборгского района Ленобласти 14 августа. Полный список перекрытий доступен на государственном портале.

В субботу 17 августа на празднике выступит Светлана Сурганова, Миша Романова и Макс Барских. Субботу завершит праздничный фейерверк — он намечен на 22:30. Вход на Рыночную площадь будет осуществляться через металлоискатели — жителям придется оставить на входе стеклянные и пластиковые бутылки.

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