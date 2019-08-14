Пенсионерка случайно подарила квартиру на проспекте Гагарина

Заболевание не позволяло пенсионерке осознавать свои действия. Фото: pixabay.com

Заболевание не позволяло пенсионерке осознавать свои действия. Фото: pixabay.com

Жилье пришлось возвращать через суд и прокуратуру Петербурга.

Жительница Санкт-Петербурга попросила сотрудников прокуратуры помочь ей вернуть квартиру, которую она нечаянно подарила. Суд удовлетворил требования прокурора.

Пенсионерка владела частью квартиры на пр. Юрия Гагарина, но передала право владения третьему лицу, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Петербурга 14 августа. Сотрудники ведомства выяснили, что женщина не понимала значения своих действий.

Прокурор попросил от суда Московского района Петербурга признать договор дарения недействительным. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что у пожилой женщины есть заболевание, которые лишает ее способности понимать значение своих поступков. Квартиру вернули заявительнице.

Ранее GazetaSPb сообщила, что дагестанец отдал 12 млн рублей на новую квартиру фальшивому застройщику.