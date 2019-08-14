Автобусы №193 от Культуры до ЖК “Цветной город” запустят позже

Причиной задержки стал конфликт перевозчиков и заявление в ФАС.

Автобусный маршрут №193 не удается открыть в срок. Причиной задержки стала грядущая проверка итогов конкурса антимонопольным ведомством.

По плану автобусы должны были отправиться от проспекта Культуры до ЖК “Цветной город” сегодня 14 августа. Однако накануне ГКУ “Организатор перевозок” сообщило GazetaSPb, что открытие переносят — и пока неясно, на какую именно дату. Перевозчиком на маршрут выбрали “Пассажиравтотранс”, но “Транспортная областная компания” — она же “ТОК” — обратилась в ФАС РФ по из-за итогов конкурса и работы электронного портала.

В ГКУ “Организатор перевозок” сообщили, что “ТОК” поступает так уже не в первый раз, а в июне отказалась обслуживать маршрут №115-Б от метро “Рыбацкое” до Металлостроя. ГКУ попросит ФАС отсечь “ТОК” от дальнейших конкурсов. В “ТОК” события не комментируют.

Ранее GazetaSPb сообщила, что трамвайную линию “Чижика” протянут до Всеволожска.