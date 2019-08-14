ККИ наказал владельцев кафе с нелегальными летними верандами

В ходе проверки было изъято 110 столов и стульев.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Обо всем сообщили в Комитете по контролю за имуществом. После рейда, который состоялся накануне, сотрудники ведомства изъяли у недобросовестных предпринимателей мебель – столы, стулья и зонтики для летних веранд. В отношении нарушителей уже составили протоколы об административных правонарушениях.

Чиновники отправились на Бухарестскую улицу, куда уже наведывались месяц назад. Владелец веранды, которого просили демонтировать деревянный подиум, так и не прислушался к просьбам, так что участок освободили силами ККИ.

Летнее кафе нашли и у «Бургер Кинга» на шоссе Революции. Владелец уже выплатил штраф размером в 100 тысяч рублей, но веранду убирать не спешит.

Помимо этого освободили участки на Морской набережной, на Лахтинской и Большой Конюшенной улицах.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что сотрудники ККИ наведались в «Сосновку» и убрали теннисный корт.