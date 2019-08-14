Администрация Ленобласти обновит кадры молодыми специалистами

Администрация Ленобласти обновит кадры молодыми специалистами
Это даст будущим юристам больше возможностей получить первый практический опыт по специальности. Фото: pixabay

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, предоставляющее студентам больше возможностей для прохождения практики в администрации области.

По словам Дрозденко, которые приводит РИА Новости, Ленобласть проводит курс на постоянное обновление кадров администрации и привлечение в органы власти молодых работников.

Благодаря изменениям, которые были внесены в прежнее постановление, теперь студенты смогут проходить практику и в аппаратах мировых судей Ленобласти, а не только в администрации региона. Дрозденко пояснил, что это даст будущим юристам больше возможностей получить первый практический опыт по специальности.

Губернатор также отметил, что каждый год в администрации Ленобласти проводятся конкурсы среди выпускников университетов для зачисления в кадровый резерв на начальные должности государственной службы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дрозденко: Ленобласть попала в четверку регионов по вводу жилья.

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